Sahne Kartal’ın

Beşiktaş 2023-24 sezonuna Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağı Karagümrük karşılaşması ile 'Merhaba' diyor. Bu akşam saat 21:00'de başlayacak mücadele Erkan Özdamar tarafından yönetilecek. Sezona az sayıda yapılan ve taraftarlarca çok da beğenilmeyen 3 yeni transferle girecek siyah-beyazlılarda muhtemel 11 şöyle: "Mert Günok - Roiser, Amartey, Colley, Masuaku, Amir, Salih Uçan, Gedson, Onur Bulut, Muelaka, Aboubakar."

TALİSCA İÇİN İLK TEMAS

Beşiktaş, eski yıldızı Anderson Talisca için Al Nassr ile resmi görüşmelere başladı. Suudi Arabistan ekibinden yıllık net 9 milyon Euro maaş alan Brezilyalı hücum oyuncusu için şartları zorlayacak olan yönetim, Al-Nassr'ı da uygun bir bonservis bedeline ikna etmeye çalışacak.