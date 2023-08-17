Beşiktaş Konferans Ligi’nde play-off turuna yükseldi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında konuk ettiği Azerbaycan ekibi Neftçi'yi 2-1 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.
Beşiktaş Park'taki karşılaşmanın 36. dakikasında Makhmudov'un golüyle soyunma odasına 1-0 geride giren Beşiktaş, ikinci yarının başında yaptığı hamlelerden sonuç aldı. Siyah-beyazlı ekip, Aboubakar ile Muleka'nın golleriyle tabelayı lehine çevirerek tur atladı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna yükselen Beşiktaş'ın rakibi, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev oldu.
Yunanistan ekibi Aris'le oynanan ilk maçı 1-0 kaybeden Dinamo Kiev, Romanya'da oynanan rövanş mücadelesinin normal süresini 2-1 üstün tamamladı. Uzatma bölümünde de sonuç değişmeyince karşılaşma penaltılara gitti. Penaltıları 6-5 kazanan Ukrayna temsilcisi, play-off turuna yükseldi.
Play-off turunun ilk maçları 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.