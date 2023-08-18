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Haberler Beşiktaş Kartal geri döndü

Kartal geri döndü

Bakü, 36. dakikada Makhmudov ile öne geçti. 57’de Aboubakar skoru eşitledi. 71’de Muleka skoru ilan eden golü attı. Temsilcimiz Play-Off turunda Dinamo Kiev ile eşleşti.

HABER MERKEZİ
Kartal geri döndü

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Beşiktaş, ilk maçta 3-1 mağlup ettiği Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü sahasında da 2-1 yenerek turladı. Siyah-beyazlılar, Play-Off turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile eşleşti. 36'da Olanare'nin pasında Emin Makhmudov ceza sahası sağ çaprazında topla buluştu. Makhmudov'un yerden şutunda meşin yuvarlak, kaleci Mert'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-1. 39'da Rosier'in yerden ceza sahasına gönderdiği top, Neftçi Bakü savunmasının müdahalesinin ardından Semih Kılıçsoy'un önüne düştü. Genç oyuncunun şutunda meşin yuvarlak dışarı gitti. 45'te Kenneth Saief'in kullandığı kornerde Yuri Matias'ın kafa vuruşunu kaleci Mert güçlükle önledi.

BEŞİKTAŞ GEÇ AÇILDI

57'de Masuaku'nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Aboubakar'ın uzak direğe plase vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1. 71'de ceza sahasına açılan ortada Muleka önce topa vuramayıp dengesini kaybederek yere düştü. Ardından yerdeyken topa yaptığı müdahaleyle topun kontrolünü sağlayan Muleka savunmayı ve kaleciyi çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1. Maç 2-1 sona erdi.

ZAYNUTDİNOV İSTANBUL'DA

Beşiktaş, bir süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Bakhtiyor Zaynutdinov'da mutlu sona ulaştı. Siyahbeyazlılar, CSKA Moskova forması giyen Bakhtiyar Zaynutdinov'u kadrosuna kattı. Kazak futbolcu, dün gece saatlerinde İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcunun önümüzdeki günlerde sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. CSKA Moskova formasıyla bu sezon 5 resmi maça çıkan Bakhtiyor Zaynutdinov bu karşılaşmalarda 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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