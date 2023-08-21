Kartal’a Pendik şoku

Trendyol Süper Lig'de geçen hafta Karagümrük'ü mağlup eden Beşiktaş, sahasında Pendikspor'a takıldı: 1-1. 8. dakikada sol kanattan Masuaku'nun orta şut karışımı yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarıya gitti. 11'de ceza sahası dışı sol çaprazından Amir'in kale önüne doğru kullandığı serbest vuruşta ön direkte Colley kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0. 26'da ceza sahası dışı sağ çaprazından Rosier'in içeri çevirdiği topa Muleka kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlağı kaleci Erdem oyun alanına çeldi. 53'te Romero korneri kullandı, herkesi aşan top arka direkte İbrahim'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşu üstten auta gitti.

SON SÖZÜ ROMERO SÖYLEDİ

58'de Muleka sol kanattan içeri çevirdi, arka direkte Aboubakar gelişine sert vurdu. Kaleci Erdem topu güçlükle çeldi. 77'de Masuaku korneri kullandı, Colley topu kafayla ağlara yolladı. Ancak gol top dışarıdan geldiği için iptal edildi. 90+3'te Thuram yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi. 90+4'te Romero penaltıdan skoru belirledi: 1-1.

ZAYNUTDİNOV'U TRİBÜNDE

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Bakhtiyar Zaynutdinov karşılaşmayı tribünden izledi. Kazak oyuncu, Ahmet Kaya'nın Kod Adı Bahtiyar isimli şarkısıyla taraftarın karşısına çıkarken, tribünleri alkışlayarak taraftarların desteğine karşılık verdi. Yıldız futbolcu, daha sonra tribündeki yerini alarak müsabakayı takip etti.

GÜNEŞ'TEN LİG AYARI

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Neftçi ile oynanan karşılaşmanın kadrosuna göre 6 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Necip Uysal, Umut Meraş, Demir Ege Tıknaz, Jean Onana, Semih Kılıçsoy ve Rebic'i yedek kulübesine çekti. Deneyimli hoca bu oyuncuların yerlerine Colley, Musauku, Salih Uçan, Hadziahmetovic, Onur Bulut ve Vincent Aboubakar'ı oynattı.

OMAR COLLEY GOLLE DÖNDÜ

Omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle Neftçi maçında görev alamayan Omar Colley, Pendikspor karşılaşmasıyla savunmadaki görevine geri döndü. Colley, siyah-beyazlıların bu sezon oynadığı 5 resmi maçın 4'ünde görev almıştı. Yıldız futbolcu, 11. dakikada takımını öne geçiren golü attı. Colley, daha öce Neftçi Bakü ile deplasman oynanan maçta da gol atmıştı.

YENİLER KADRODA

Beşiktaş'ın bu sezon transfer ettiği son oyunculardan Milot Rashica ve Alex-Oxlade- Chamberlain, Pendikspor müsabakasına yedek kulübesinde başladı. İki oyuncu, teknik direktör Güneş'in görev vermesi halinde ilk kez Beşiktaş formasıyla siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkmış olacak. Öte yandan Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Bakhtiyar Zaynutdinov karşılaşmayı tribünden izledi.