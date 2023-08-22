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Haberler Beşiktaş Bonucci planı

Bonucci planı

Ramos’tan yüksek maliyet nedeniyle vazgeçen Beşiktaş rotayı İtalya’ya çevirdi. Siyah-beyazlılar Juventus’un deneyimli stoperine kancayı taktı.

HABER MERKEZİ
Bonucci planı

Eski oyuncusu Anderson Talisca için yoğun mesai harcayan Beşiktaş, bir yandan da savunmaya takviye yapmanın peşinde. İspanyol yıldız Sergio Ramos'tan vazgeçtiği öğrenilen yönetimin, Juventus'un tecrübeli stoperi Leonardo Bonucci ile ilgilendiği öğrenildi. Bu gelişmeler yaşanırken, Juventus'un Bonucci'yi kadrodan çıkarması da siyahbeyazlı taraftarları da heyecanlandırdı. Yönetimin, daha önce de gündeme gelen Bonucci için girişimde bulunduğu ifade edildi.

SAVUNMADA LİDER

Bonucci geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 26 maçta 2 gol attı. Hem Juventus'ta hem de İtalya Milli Takımı'nda forma giydiği dönemlerde savunmanın bel kemiği olan Bonucci, yanında Chiellini ile sayısız başarılara imza atmıştı.

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