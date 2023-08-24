Kara Kartal’dan Coutinho’ya servet

Beşiktaş sezon başında girişimlerde bulunduğu Philippe Coutinho için yeniden devreye girdi. Yıllık 5 milyon Euro'luk teklif sunan siyah-beyazlılar, Brezilyalı yıldız futbolcunun kararını beklemeye başladı. Aston Villa ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Coutinho için Suudi Arabistan ve Katar ekiplerinin de ciddi ilgisi bulunuyor. Eski Beşiktaşlı Josef de Souza yakın arkadaşının transferi için sezon bitiminde ciddi şekilde uğraşmış ancak ikna etmeyi başaramamıştı. Brezilya basınında çıkan haberlerde de Philippe Coutinho'un Beşiktaş'la pazarlık yaptığı ve Kartal'ın teklifinin aylık 400 bin dolar olduğu belirtildi. Haberde "Bu orta saha oyuncusunun reddedemeyeceği bir teklif. Avrupa'da yüksek seviyede oynamak için de bir fırsat. Coutinho henüz 31 yaşında ve eğer eski günlerine dönerse 2026 Dünya Kupası'nda da oynayabilir." ifadeleri kullanıldı.

GHEZZAL İÇİN AYRILIK İDDİASI

Beşiktaş'ta Ghezzal devri kapanıyor. Sergen Yalçın ile kazanılan şampiyonlukta büyük rol oynayan fakat sonraki iki sezonda sakatlıklarla boğuşan Cezayirli yıldızın takımdan ayrılacağı öne sürüldü. Başakşehir'in Cezayirli futbolcuyu gözüne kestirdiği ve Ghezzal'ı transfer için öncelikle hedef haline getirdiği aktarıldı. Başakşehir'in, 31 yaşındaki futbolcu için iki oyuncuyu pazarlıklarda kullanmayı planladığı ifade edildi.