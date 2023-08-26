Zaynutdinov alkışlandı

Hafta başında Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıkan siyah-beyazlıların yeni transferi Bakhtiyor Zaynutdinov, Dinamo Kiev karşısında attığı gol ve oynadığı futbolla maçın kahramanı oldu. İkinci yarının tamamında oynayan Kazak oyuncu Sofa Score'a göre 7.2 puan aldı. Zaynutdinov 12 pas attı (10'u isabetli), beş kez ikili mücadeleye girdi. Üçünü kazandı. İki faul yaptı. Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Kazak futbolcu için "Gerekeni yaptı. Bakhtiyor Zaynutdinov" ifadeleri kullanılırken Görsel olarak ise Zaynutdinov'un forması "Acil durumda formayı giyiniz" cümlesiyle paylaşıldı ve futbolcunun kariyeri boyunca gerek duyulduğu anda birçok mevkide görev yapabilmesine vurgu yapıldı. Bu arada D.Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun maç sonrası *Sanki Beşiktaş'a karşı değil Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık" sözleri de dikkat çekti.