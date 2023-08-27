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Haberler Beşiktaş Tayfur hamlesi tepki çekti

Tayfur hamlesi tepki çekti

HABER MERKEZİ
Tayfur hamlesi tepki çekti
Beşiktaş, geride kalan sezon Alanyaspor'dan kiraladığı Tayfur Bingöl'ün bonservisini almak harekete geçerken, bu hamle taraftarların tepkisini çekti. Beşiktaş'ın 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun transferini 1 milyon Euro bonservis bedeliyle bitirmesi beklenirken taraftarlar sosyal medyada "Adamlar Felix diyor biz daha neredeyiz!", "Rakibin Ramos bekleyip hala Talisca olsun mu olmasın mı kararsızlığındayken sen aynı çabayı Tayfur için veriyorsun.", "Tayfur da gelirse çok güçlü oluyoruz.", "Olmaz lig bu durumu kaldırmaz. Aboubakar'ı Fener'e Gedson'u da Gs'ye verelim. Rakiplerimize Allah sabır versin muhteşem transfer.", "Kartları yeniden dağıtacak hamle." ifadelerini kullanarak yönetime tepki gösterdiler.
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