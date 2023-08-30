Stoper haftası

Savunma transferi için lider bir stoper arayan Beşiktaş, listesindeki üç yıldızdan birini kadrosuna katarak, defans hattını sağlama almak istiyor. Yönetim, çalışmalarına devam ederken bu hafta içerisinde bu konuyu netleştirmeyi hedefliyor. Tottenham'dan Eric Dier için girişimlerde bulunan kurmaylar, oyuncu tarafı ve kulüple temaslarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, İngiltere Premier Lig ekibinde forma giyen bir başka savunmacı Davinson Sanchez ile de ilgileniyor. Galatasaray'ın da radarında olan 27 yaşındaki Kolombiyalı için Fransız ekibi Rennes de Tottenham'a 9 milyon Euro teklif etmiş ancak İngiliz temsilcisi bu bedele sıcak bakmamıştı.

Kara Kartal, son olarak menajerler aracılığıyla önerilen İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta forması giyen Arnavut savunmacı 30 yaşındaki Berat Djimsiti'yi de hedefleri arasına ekledi. Bu 3 futbolcu konusunda da oyuncuların kulüpleriyle pazarlıklarına devam eden idareciler, listeden 1 ismi hafta sonuna kadar kadrosuna katmayı planlıyor.

İKİ TRANSFER OLABİLİR

Takımda savunma hattında bir ayrılık olması halinde hedefteki isimlerden birinin bonservisiyle diğerinin de kiralık olarak takıma kazandırılmasının gündeme gelebileceği kaydedildi. Takımdan ayrılan Javi Montero'ya ek olarak yeni transfer Daniel Amartey'in de kiralık olarak başka bir takıma gönderilme ihtimali bulunuyor.

BAŞKAN ÇEBİ BOMBALADI

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündemdeki konular hakkında Beşiktaş Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. Son dönemde sponsorluk ve transfer konusuyla ilgili yoğun şekilde eleştirilen Çebi, "Kellemi vereceğim. Bu art niyetli insanlara pabuç bırakmayacağım. Sonuna kadar buradayım. Ta ki Beşiktaş'ın kongresi 'burada işin bitti' diyene kadar!" diyerek istifa etmeyeceğini net bir dille ifade etti. Çebi ayrıca, ezeli rakip Galatasaray'ı da transfer maliyetleri üzerinden topa tutup, TFF'ye çağrıda bulundu. Çebi, "10 liralık transferi nasıl 1 liraya yapıyorlar bilmiyorum. Beşiktaş'ı hile ve hurda ile uğraştırmam. Sahte evrak yapamam. Beşiktaş'ı ateşe atamam! Bunlar TFF'nin konusu, onlar bakacak. TFF dürüstse, açıksa, şeffafsa inceleyecek" dedi.