Kartal uçtu

Trendyol Süper Lig'de geçen haftayı maç yapmadan geçen Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u mağlup ederek milli araya mutlu girdi: 2-0. 22. dakikada Chamberlain'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Onur Bulut'un ortasında Muleka kafayı vururken meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı. 25'te Rashica'nın sağ taraftan kullandığı kornerde Colley ceza sahası içerisinde kafayı vurarak topu filelere gönderdi: 1-0. 40'ta hızlı gelişen Beşiktaş atağında, Muleka sol kanattan koşu yapan Aboubakar'ın önüne pasını aktardı. Aboubakar'ın pasında ceza sahası içerisinde gelişine vuruş yapan Rashica topu ağlara gönderdi: 2-0.

GOL SESİ ÇIKMADI

76'da Saiz'ın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Barrow, kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldı. Mert Günok, bu pozisyonda topu kontrol etti. 82'de Demir Ege Tıknaz'ın pasında sol çaprazda topla buluşan Rebic, şutunu çekti. Kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kontrol etti. 90+4'te Cenk Tosun'un pasında sol çaprazda topla buluşan Onur Bulut vuruşunu yaptı. Kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı önledi. Maç 2-0 bitti.

GHEZZAL İÇERİ SALİH DIŞARI

Beşiktaş'ta uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Rachid Ghezzal, 4.5 ay sonra yeniden kadroya dahil edildi. Son olarak geçen sezon 22 Nisan'da oynanan Ümraniyespor maçında forma giyen Cezayirli futbolcu, uzun bir sakatlık dönemi geçirdikten sonra 86. dakikada Gedson yerine oyuna girdi. Bu arada siyah-beyazlılarda Ghezzal sevinci yaşanırken, Salin Uçan şoku yaşandı. Kara Kartal'da yıldız futbolcu Salih Uçan'ın hafif bir sakatlığı olduğu için kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

COLLEY DURMUYOR

Beşiktaş'ın İtalya'dan kadrosuna kattığı Omar Colley, oynadığı futbol ve attığı gollerle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Gambiyalı stoper, son 4 maça damga vurmayı başardı. Beşiktaş; Hadziahmetovic'in asistinde golü başarılı stoperi Omar Colley'in kafasından buldu ve 1-0 öne geçti. Colley attığı bu golle son dört maçın 3'ünde takımına gol katkısında bulundu.