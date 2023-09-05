Kartal’da Bailly sürprizi

TRENDYOL Süper Lig'in dördüncü hafta mücadelesinde Sivasspor'u sahasında 2-0 mağlup eden ve milli araya moralli giren Beşiktaş, transfer çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor. Sports Digitale'de yer alan habere göre; siyahbeyazlılar, İngiltere Premier Ligi'nde Manchester United forması giyen savunma oyuncusu Eric Bailly ile 1 yıllığına anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşmaya göre sözleşme şartlarında opsiyon yılı maddesinin de bulunduğu ifade edildi. 29 yaşındaki Eric Bailly'nin an itibarıyla Manchester United ile olan sözleşmesini sonlandırmak için toplantı yaptığı ve sözleşmesini feshetmesi durumunda ise Beşiktaş'a transfer olacağı belirtildi. Öte yandan siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medya üzerinden transfere tepki gösterdi. Bu arada Kara Kartal, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Tayfur Bingöl'ün kalıcı transferi konusunda Alanyaspor ile anlaşmaya vardı. Tayfur resmi sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geldi. 30 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 34 müsabakada 2 gol ve 2 asistle forma giydi.