Kartal Bailly’e kavuştu

Beşiktaş'ın Avrupa'ya kadro bildiriminin yapılacağı son gün olan pazartesi gecesi son saatlerde Manchester United'dan kadrosuna kattığı Eric Bailly, dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Havaalanında yöneticiler tarafından karşılanan deneyimli stoper daha sonra kalacağı otele geçti. Siyah-beyazlıların 29 yaşındaki savunmacıya bonuslar ve imza parası dahil 3.5 milyon Euro ödeyeceği öğrenildi.

30 MİLYON STERLİN ÖDENDİ

Kariyerine İspanya ekibi Espanyol'da başlayan Bailly, 2015'te Villarreal'e transfer oldu. Bu takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, 2016'da 30 milyon sterlin karşılığında Manchester United'ın yolunu tuttu. 29 yaşındaki stoper, kulübüyle çıktığı 113 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans göstermişti. Yıldız futbolcu, Fildişi Sahilleri Milli Takımı'nın forması ile de 49 maça çıktı, 2 kez ağları havalandırdı.