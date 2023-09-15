Kara Kartal’a Koreli stoper

Beşiktaş'ta üç stoperin Afrika Kupası'na gidecek olması teknik heyeti kara kara düşündürürken, yönetim alternatif bir stoper oyuncusu almak için harekete geçti. Kurmaylara menajerler aracılığıyla bir isim önerildi. Jorge Jesus'un çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'ın Güney Koreli stoperi Hyun-soo Jang'ı serbest bırakacağı bilgisi Kartal'a verildi. 31 yaşındaki stoperin ismi teknik direktör Şenol Güneş tarafından da onaylanırken, yönetim Kore Milli Takımı'nda Fenerbahçe'nin eski yıldızı Kim Min-jae ile beraber oynayan Jang'ın durumu hakkında araştırma yapmaya başladı. Şartların uygun olması halinde oyuncu kadroya dahil edilecek.

ABOUBAKAR ŞOKU

Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar şoku yaşanıyor. Milli takımda olan Kamerunlu yıldız ailevi problemleri nedeniyle Beşiktaş'tan izin alarak İstanbul'a dönmedi. Deneyimli golcünün cuma günü İstanbul'da olmasının planladığı aktarılırken, Aboubakar'ın Trabzonspor maçında forma giymesinin beklenmediği kaydedildi.