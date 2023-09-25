Kartal pençesi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Mondihome Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. 14'te Ghezzal'ın rakibinden sıyrılıp ceza sahası içi sağ çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'tan döndü. 21'de Bailly'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Onur Bulut, ceza sahasına ortaladı. Bailly'nin altıpas çizgisi üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 47'de Ramazan'ın soldan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Jeanvier, meşin yuvarlağı arka direğe indirdi. Mane'nin arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1. 56'da Ghezzal'ın sağdan kullandığı kornerde ceza sahası içinde kafayla topa vuran Aboubakar, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1. 62'de Salih Uçan'ın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Chamberlain, topu şık bir şekilde kontrol etti. İngiliz oyuncu, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1. 77'de Rashica'nın şutunu Kayserispor savunması çıkardı. Müsabaka, ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.

EVİNDEKİ SERİ 17 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş, Kayserispor galibiyetiyle Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı. Kartal, evindeki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 6. haftasında Başakşehir'a karşı almıştı. Beşiktaş geride kalan 17 müsabakada 13 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

GÜNEŞ'TEN ROTASYON

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı. Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında Belçika ekibi Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü Rosier, Amartey, Demir Ege, Gedson Fernandes, Rashica ve Muleka'yı yedeğe çekti. Deneyimli teknik adam, bu isimlerin yerine ilk 11'de Onur, Colley, Salih, Chamberlain, Ghezzal ve Cenk'i tercih etti.

GHEZZAL, BU SEZON İLK KEZ 11'DE

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı. Ghezzal, uzun süreli sakatlığı nedeniyle ve oğlu ile kayınvalidesinin geçirdiği trafik kazası gerekçesiyle sezon başında birçok maçta kadroda yer alamadı. 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece Süper Lig'deki Sivasspor ve Trabzonspor müsabakalarında toplam 25 dakika forma giydi. Ghezzal, son olarak geçen sezonun 29. haftasında Trabzonspor ile oynanan maçta ilk 11'de yer almıştı.