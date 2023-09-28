Kara kartal dağıldı

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta da oynanması gereken erteleme maçında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor'a farklı mağlup oldu: 4-2. 8. dakikada Belhanda'nın ceza yayının üzerinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 17'de Semih Güler'in pasıyla buluşan M. Niang, ceza alanının üzerinden yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0. 28'de sağ taraftan gelişen Adana Demirspor atağında Svensson'nun pasında topla buluşan Yusuf Sarı'nın şutu az farkla auta gitti. 30'da Cenk Tosun'un ortaya çevirdiği topta, Salih Uçan kafa vuruşunu yaptı. Svensson topu çizgi üzerinden oyun alanına çeldi.

İKİNCİ YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

59'da Yusuf Sarı korneri kullandı, Nani'nin geriye sektirdiği topu arka direkte kendini unutturan Emre kafayla ağlara gönderdi: 3-0. 75'te Nani ile verkaç yapan Yusuf Erdoğan sağ çaprazdan ceza sahasına girip kaleci Ersin yanından topu ağlara gönderdi: 4-0. 79'da kalecinin uzaklaştırmak istediği topta araya giren Aboubakar, ağları havalandırdı: 4-1. 89'da Rashica ceza yayının ordana yaptığı vuruşta farkı ikiye indirdi: 4-2. 90+5'te Yusuf Erdoğan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girip vurdu, top üst direkten geri döndü. Maç 4-2 sona erdi.

MERT GÜNOK DEVAM EDEMEDİ

Beşiktaş'ın deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile oynadığı karşılaşmada Mert Günok şanssız bir sakatlık yaşadı. Karşılaşmada 28. dakika oynanırken kendisini yer bırakan Mert Günok, yapılan ilk tedavisinin ardından oyunda alındı. Tecrübeli kalecinin yerine Beşiktaş'ta oyuna 30. dakikada Ersin Destanoğlu dahil oldu. Mert Günok'un sakatlığı ile detaylı bilgi, yapılacak kontroller sonrası belli olacak.

DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Beşiktaş sezona istediği gibi başlayamazken, deplasmanlarda da kötü sonuçlar aldı. Ligin 6 haftası geride kalırken, gurbette 3 maça çıkan siyah-beyazlılar 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Kartal, sezonun ilk maçında Karagümrük'ü 1-0 mağlup ettikten sonra Trabzonspor'a 3-0 ve dün Adana Demirspor'a mağlup oldu.

TRİBÜNLERDEN İSTİFA ÇAĞRISI

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasının erteleme maçında Adana Demirspor'a konuk olurken konuk tribünde yer alan siyah beyazlı taraftarlar, Ahmet Nur Çebi yönetimini protesto etti. Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında dört farklı geriye düşünce taraftarlardan Ahmet Nur Çebi ve yönetimine tepki geldi. Son dönemde Beşiktaş camiasında kongre çağrısı yüksek sesle konuşulmaya başlanırken Adana Demirspor deplasmanında taraftarlar, Ahmet Nur Çebi'yi istifaya davet etti. Öte yandan sosyal medyada da Beşiktaşlı taraftarlar, yönetim için istifa çağrısında bulundu.