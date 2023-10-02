Kara kartal kendine geldi

Süper Lig'in 7'nci haftasında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek, iki hafta sonra gurbette kazanmayı başardı. 18. dakikada Moreno'nun ceza sahası çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu çeldi, defans topu uzaklaştırdı. 30'da Hadziahmetovic'in sağ kanattan serbest vuruşunda ceza sahasında Zaynutdinov'un kafa vuruşunda top yandan auto çıktı. 45+1'de Rashica'nın ceza sahasında pasında topa müdahele etmek isteyen Uğurcan meşin şuvarlağı kendi kalesine gönderdi: 0-1.

ABOUBAKAR YİNE ATTI

50'de Guilherme'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Oğulcan'ın şutunda top kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı. 54'te Oğulcan'ın müdahalesiyle Aboubakar yerde kaldı. Oğulcan, hakem Arda Kardeşler'den sarı kart gördü. Ardından topa vuran Oğulcan, ikinci sarı kartın ardından çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 63'te Ghezzal'ın pasıyla topu önünde bulan Aboubakar, ceza sahasına girdi. Rakiplerini çalımlayan Aboubakar, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2. Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

SİYAH-BEYAZLILARDAN SERT AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş, Konyaspor maçı sonrası flaş bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Milletçe birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde tek amacı Tümosan Konyaspor karşılaşmasında Futbol A Takımımıza destek vermek olan taraftarlarımıza stadyum girişinde bir polis memuru tarafından silah çekilmesi ve şiddet uygulanması kabul edilemez. Devletine, milletine, polisine, askerine her zaman sahip çıkan ve sahip çıkmaya devam edecek olan Beşiktaş taraftarları, silah çekilecek bir taraftar değildir. Emniyet güçlerinden bu konuda daha hassas ve anlayışlı olmalarını bekliyoruz ve bu olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Unutulmasın ki başta ülkemiz olmak üzere dünyanın her noktasında taraftarımızın yanındayız. Olaylardan etkilenen taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." denildi.

MONTELLA TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Anadolu'daki bütün takımların maçlarını izlemek isteyen A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, maçı tribünden takip etti. Öte yandan Montella, bugün ise Kayserispor-Başakşehir maçını takip edecek.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN DÖRT DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş, 4 eksikle sahaya çıktı. Mert Günok, Gedson Fernandes, Ante Rebic ve Tayfur Bingöl kadroda yer almadı. Siyah- beyazlı ekipte Adana Demirspor maçındaki ilk 11'de yer alan Mert Günok, Necip, Cenk, Ghezzal'ın yerine Ersin, Colley, Muleka, Amartey yer aldı.