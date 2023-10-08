Beşiktaş’ta flaş Terim iddiası

SON olarak UEFA Konferans Ligi'nde evinde 2-0'dan Lugano'ya 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta sular durulmuyor. Maçın ardından teknik direktör Şenol Güneş istifa ederken, yönetimde seçimli olağan genel kurul kararı almıştı. Siyah-beyazlılarda birçok başkan adayı ve teknik direktör ismi konuşulurken, kulislere bomba bir iddia düştü. Henüz ismi bilinmeyen bir başkan adayının Fatih Terim ile görüşme halinde olduğu iddia edildi. Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran Terim'in teklife sıcak bakmadığı öğrenilirken, başkan adayının tecrübeli teknik adama 50 milyon Euro'luk bir transfer bütçesi sunduğu öne sürüldü. Ortaya çıkan bu flaş iddia sonrası hem Terim'in vereceği karar hem de bu kadar yüksek bütçe belirleyen başkan adayının kimliği merak konusu oldu.

BEŞİKTAŞ-İSTANBULSPOR KASIMPAŞA-F.BAHÇE

TRENDYOL Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe kritik maçlara çıkacak. Beşiktaş, saat 16.00'da İstanbulspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Siyah-beyazlılar, İstanbulspor maçına yardımcı antrenör Burak Yılmaz yönetiminde çıkacak. Kartal'da Gedson Fernandes, Mert Günok ve Arthur Masuaku'nun sakatlıkları bulunuyor. Fenerbahçe ise deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Sezona çok etkili bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, üst üste oynadığı 15 resmi maçı da kazandı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, zorlu mücadelede forma giyemeyecek.