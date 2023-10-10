Yılmaz’a güvenoyu

Beşiktaş'ta Lugano karşısında alınan ağır yenilginin ardından Şenol Güneş görevinden ayrılırken, yönetimde seçim kararı almıştı. Tüm bu belirsizliklerin arasında takımı İstanbulspor maçına Güneş'in yardımcılığını yapan Burak Yılmaz çıkarmıştı. Siyah-beyazlılar, maçı 2-0 kazanırken, taraftarlar genç çalıştırıcıyı bağrına basmıştı. Yönetimin taraftarlardan gelen olumlu geri dönüş sonrası yola Burak Yılmaz ile devam edeceği öne sürüldü. Aralık ayının başında seçime gidecek olan Beşiktaş'ta yönetimin kendi arasında yaptığı toplantıda yeni bir hoca bulmaktansa taraftar ile iyi bir sinerjisi olan Burak Yılmaz ile yola devam etmenin daha olumlu bir hareket olacağı görüşü ağır bastı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin hafta içerisinde basın toplantısı yapacağı ve hem seçim tarihini hem de Yılmaz kararını açıklayacağı öne sürüldü. Bu arada Beşiktaş Salih Uçan'ın sağ uyluğunda gerilme ve ödem tepit edildiğini açıkladı. Başarılı orta sahanın G.Saray derbisinde oynayamayacağı öğrenldi.