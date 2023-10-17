Kara Kartal’da Rebic’e gün doğdu

Beşiktaş'ın sezon başında Milan'dan kadrosuna kattığı Ante Rebic geride kalan dönemde beklentilere yanıt veremedi. Siyah-beyazlı kulüple 2 yıllık sözleşme imzalayan 30 yaşındaki Hırvat kanat oyuncusu 7 resmi maçta 180 dakika forma giyerken gol ve asist katkısı yapamadı. Şenol Güneş'le yıldızı barışmayan Rebic, Burak Yılmaz'ın teknik sorumlu koltuğuna oturmasıyla forma için yeniden umutlandı. Hırvat teknik adamlar Hari Vukas'ın yardımcı antrenörlük, Toni Modric'in performans antrenörlüğü görevlerine getirilmesi ise Rebic'in yüzünü güldürdü. Rebic'in yakından tanıdığı vatandaşları ile beyaz bir sayfa açmaya hazırlandığı aktarıldı. Hari Vukas ve Toni Modric'in göreve getirilmelerinden büyük mutluluk duyan deneyimli oyuncunun önümüzdeki dönemde forma şansı bulmaya başlaması ve performansını artırması bekleniyor.