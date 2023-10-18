Çebi’den prim sözü

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi gözünü Galatasaray derbisine çevirdi. Yönetim, dev maç için prim kararı aldı. Çebi'nin Rams Park'taki Galatasaray derbisinin sonucuna göre karar vereceği öğrenildi. Başkanın, oluşan bu süreçten takımın olumsuz etkilenmemesi için Galatasaray derbisinin kazanılması halinde prim sözü verdiği belirtildi. Aralıkta yapılması düşünülen seçim öncesi takımın üzerindeki kara bulutları dağıtmak isteyen Çebi, derbiyi çıkış maçı olarak görüyor.

KARTAL'IN KOZU ABOUBAKAR

Bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı toplam 16 maçta 11 gol, 3 asistlik performans sergileyen Beşiktaş'ın Kamerunlu santrforu Vincent Aboubakar, Galatasaray karşısında da takımının en büyük kozu olacak. Aboubakar, siyah-beyazlı formayla Galatasaray'a karşı ilk golünü de geçen sezon kaydetti. Daha önce 2016-2017 ve 2020-2021 sezonlarında 2 defa Galatasaray'a rakip olan 31 yaşındaki futbolcu, gol atma başarısı gösterememişti.

SALİH'TEN KÖTÜ HABER

Beşiktaş'ın İstanbulspor karşılaşmasında yaşadığı adale sakatlığı sebebiyle tedavisi süren Salih Uçan'ın, normal şartlarda Galatasaray derbisine yetişmesi bekleniyordu. Ancak tecrübeli orta saha, ağrılarının devam etmesi sebebiyle takımla çalışmalara katılamadı. Teknik ekip, önlerinde az zaman kalması sebebiyle Salih'i derbide riske etmeme kararı aldı. Başarılı oyuncu, Gaziantep maçıyla formasına dönecek. Salih'ten gelen kötü haber sonrası teknik sorumlu Burak Yılmaz alternatif arayışlarına yöneldi.