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Haberler Beşiktaş Çebi aday olmayacak

Çebi aday olmayacak

Beşiktaş’ta 3 Aralık Pazar günü yapılacak olan seçimde mevcut başkan Ahmet Nur Çebi’nin yeniden aday olmayacağı öğrenildi

HABER MERKEZİ
Çebi aday olmayacak

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi dönemi kapanıyor. 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kurulda Ahmet Nur Çebi aday olmayacak. Kararını yönetim kurulu üyeleri ile paylaşan Çebi, kısa süre içinde resmi açıklamayı yapacak. 2019 ekim ayında Fikret Orman'ın istifası sonrası olağanüstü seçimle göreve gelen Ahmet Nur Çebi, 4 yıl süre ile başkanlık koltuğunda oturdu. Futbolda üst üste alınan başarısız sonuçların ardından taraftar baskısına dayanamayan Çebi, seçim kararı almıştı.

KARAR VERMEDİ

te yandan yapılacak seçim öncesi başkan adayları da belli olmaya başladı. Hasan Arat resmen aday olacağını duyururken, Emre Kocadağ'ın da çalışmalara başladığı öne sürüldü. Eski yönetim kurulu üyelerinden Serdal Adalı'nın ise kararını henüz vermediği belirtildi.

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