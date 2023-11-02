Kartal’da iş birliği iddiası

BEŞİKTAŞ'TA seçime geri sayım sürerken, Hasan Arat ve Serdal Adalı 'eş başkanlık' sistemi ile güçlerini birleştirmeye hazırlanıyor. Beşiktaş camiasında gözler Hasan Arat ile Serdal Adalı'nın birleşmesine çevrildi. İki tarafta güçlerini birleştirme konusunda sorun görmüyor.

Ancak iki tarafın da beklentisi başkanlık. Hasan Arat, "Ben aylardır hazırlanıyorum. Adalı'nın adaylığı için çekilirsem arkadaşlarıma ne derim" diyor.

Adalı da, "Siyasetin durumu ortadayken, Arat'ın altında seçime girersem kaybetme ihtimalimiz ortaya çıkar. Camianın bu kayba tahammülü yok" diyor. Beşiktaş'ta konuşulan ise Galatasaray'daki gibi çifte başkanlık sistemi. Dursun Özbek kulübün, Erden Timur ise A.Ş.'nin başkanı. Beşiktaş'ta da iki başkan adayından birisi kulüp diğeri ise A.Ş.'nin başına geçecek. Benzer bir durum 2020'de yaşandı. Çebi kulübün, asbaşkan Erdal Torunoğulları ise AŞ'nin başında yer aldı. Hatta ilk dönemde TFF, Çebi AŞ'nin başında olmadığı için Torunoğulları'nın Beşiktaş başkanı olarak tanıdı. İkili arasındaki görüşmeler devam ediyor.