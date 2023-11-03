Kartal’da Kocadağ’ın Çetinsaya ve Yalçın planı

Beşiktaş'ta seçim günü yaklaşırken hem başkan adayları hem de kozları ortaya çıkıyor. Gaziantep maçından sonra başkan adaylığını açıklayan Emre Kocadağ'ın silahı Serhan Çetinsaya olacak.

Sergio Ramos transferi yüzünden Başkan Ahmet Nur Çebi ile ters düşen Çetinsaya, Kocadağ'ın listesine asbaşkan olarak girecek. Gelen bilgiler ise Çetinsaya'nın Kocadağ ile beraber Çebi yönetiminin devamı olmadığını kanıtlamak için devre arasında çok büyük bir dünya yıldızını Beşiktaş'a getirecek.

Zaten Kocadağ, Çetinsaya'yı futboldan sorumlu bir numaralı yönetici olma sözü vererek ikna etti. İkilinin uzun bir toplantının ardından hem hoca konusuna hem de transfer listesine karar verdiği öne sürüldü. Kocadağ'ın seçimi kazanması durumunda takımın başına Burak Yılmaz'ın yerine Sergen Yalçın'ı getirmesi bekleniyor.