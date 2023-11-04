‘Haftaya açıklayacağım’

Süper Lig ve Avrupa'da zor bir dönemden geçen Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, camianın merakla beklediği seçim kararıyla ilgili konuştu. Çebi, önümüzdeki hafta sonuna kadar kesin kararını açıklayacağını söylerken "Kongreden yana tereddütüm yok, kaybedeceksem de kazanacaksam da girerim" dedi. Başkan Çebi, kulübün gündemindeki konulara da değindi. Ligi değerlendiren Çebi, "Puan kayıpları yaşadık ama daha 28 maç var. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın yakaladığı hava tersine de dönebilir" diye konuştu.

'ONU BANA KARŞI YAPMADI'

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin parmak sallama hareketine ilk kez açıklık getiren Ahmet Nur Çebi, "TFF başkanının hareketi kesinlikle bana değildi. Küfürler çok oldu, parmağıyla 'başkan bu hareketler komplo, planlı' diyerek o tribünleri gösterdi" dedi. Siyah-beyazlı taraftarlara kırgın olmadığını dile getiren Çebi, "Ama sosyal medyaya kırgınım. Bu sosyal medya bizim ayarımızı bozdu. Seri galibiyetler alınırken bile sosyal medya durmadı" diye konuştu. Hakem operasyonlarının artık VAR üzerinden yapıldığını da savunan Ahmet Nur Çebi, eski başkan Fikret Orman'ın açıklamaları için de, "Fikret Orman'ın yalan ve palavra dolu açıklamalarına da cevap vereceğiz, onun da günü gelecek" ifadelerini kullandı.