Kara Kartal’ın tadı tuzu yok

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Bitexen Antalyaspor'a 3-2 yenildi. Be sezon dış sahada sadece 2 galibiyet alabilen siyah-beyazlılar, gurbetteki 3. mağlubiyetini aldı. İlk yarı oldukça düşük tempoda geçerken siyah-beyazlılar 45+2. dakikada Salih Uçan'ın pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Cenk Tosun'un golüyle soyunma odasına 1-0 önde girdi. 46'da Jehezkel'in sol kanattan pasında topla buluşturduğu Saric, ceza yayı üzerinden şutunda eşitliği sağladı: 1-1. 50'de Bytyqi'nin uzun pasında Jehezkel, ceza sahası dışına çıkan kaleci Ersin'i çalımlayıp, topu boş kaleye gönderdi: 2-1.

ÇABALAR SONUCU DEĞİŞTİRMEDİ

57'de Bünyamin, sol kanattan ceza sahası sağ çaprazdaki Jehezkel'e pas verdi. Beşiktaş savunmasını geçen Jehezkel, ceza alanı orta kısmına ilerleyip yaptığı şık vuruşla farkı ikiye çıkardı: 3-1. 68'de Safuri'nin sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü. 79'da Rebic'in sol çaprazdan pasında ceza sahasında topla buluşan Muleka, bekletmeden şutunda farkı bire indirse de Beşiktaş İstanbul'a puansız döndü.

PENALTI İSYANI

Beşiktaş, Antalyaspor maçında 34. dakikada Salih'in düşürülmesinin ardından penaltı beklentisi sonrası çarpıcı bir açıklama yaptı. Maç devam ederken sosyal medyadan pozisyonun videosunu paylaşan siyah-beyazlılar, "Türkiye Fiyasko Federasyonu" yazarak TFF'yi etiketledi. Ardından Kartal, "Yediniz yediniz, doymadınız. Penaltılarımızı da yemeye devam edin. Sorun değil, tiyatronuzun finalini biz yapacağız!" ifadelerini kullandı.

BAILLY, TAYFUR İLE KAVGA ETTİ

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, Eric Bailly'i Tayfur Bingöl'ün yakasını çekiştirdiği için ilk yarının ardından oyundan aldığını açıkladı. Yılmaz, "Bailly'i yakışıksız hareketi nedeniyle oyundan aldım. Bizim ülkemize gelip bizim oyuncularımıza saygısızlık, terbiyesizlik yapanı asla kabul etmeyeceğim. Beşiktaş forması benim için 3 puandan, benim teknik direktörlük hayatımdan daha değerli. Hiçbir şey umurumda değil" dedi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüşeceğini ve birkaç küçük isteği olacağını söyleyen Yılmaz, "Başkanımla konuşacağım. Ben yarın başkanımla saygılı bir şekilde elini öper ayrılırım. Kalıyorsam da birkaç isteğim olacak." ifadelerini kullandı.