Beşiktaş için Lucescu iddiası

Dinamo Kiev'den ayrılan tecrübeli teknik adam Mircea Lucescu hakkında flaş bir iddia gündeme geldi. Rumen basını, Beşiktaş'ın Lucescu ile görüşmelere başladığını iddia etti. Rumen gazeteci Radulescu, "Mircea Lucescu başka bir takımla görüşüyor. Beşiktaş, Lucescu'yu istiyor. Bakalım başarabilecekler mi" ifadelerini kullandı. 2002- 2004 yılları arasında Beşiktaş'ta görev alan Mircea Lucescu, çıktığı 89 karşılaşmada 53 galibiyet, 19 beraberlik ve 17 mağlubiyetle 178 puan topladı ve maç başına da 2.00 puan ortalaması yakaladı.