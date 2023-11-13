Beşiktaş’ta arıza çözüldü

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Rıza Çalımbay ile çıktığı ilk maçta sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. 5. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Hadziahmetovic'in sağ çaprazdan ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Necip Uysal'ın kafa vuruşunda kaleci Volkan Babacan topu kornere çeldi. 45+5'te Salih Uçan'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Rosier'nin rakibini çalımladıktan sonra sol ayağıyla çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'da kaldı. 55'te Rebic'in şık pasında savunmanın arkasına hareketlenen ve altıpas çizgisinde topla buluşan Muleka, kaleci Volkan Babacan'ın solundan yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0. 77. dakikada Piatek'in uzak mesafeden çıkardığı sert şutta kaleci Mert Günok gole izin vermedi. Beşiktaş, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

ÇALIMBAY'A SEVGİ SELİ

Beşiktaş taraftarı, karşılaşmadan önce 18 yıl sonra siyah-beyazlı takımın başında ilk maçına çıkan teknik direktör Rıza Çalımbay'a büyük destek verdi. Deneyimli teknik adamı tribünlere çağıran taraftarlar, "Oley oley Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ın çocuğu Rıza Çalımbay" şeklinde tezahüratta bulundu. Çalımbay da tek tek tribünlere giderek siyah-beyazlı taraftarları selamladı. Taraftarlar, Rıza Çalımbay'a çiçek takdim etti. Siyahbeyazlı ekip, Çalımbay yönetiminde 2004-2005 ve 2005-2006 sezonlarında tüm kulvarlarda çıktığı 31 maçta 2 puan ortalaması yakalamıştı.

ADALI RESMEN ADAY

BEŞİKTAŞ'TA 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulu öncesi başkan adaylığını açıklayan Serdal Adalı, göreve gelmesi durumunda teknik direktör Rıza Çalımbay'la yola devam edeceklerini ve sportif direktörlük görevini Mehmet Özdilek'e vereceklerini söyledi. "Rıza hoca bu takımı toparlar" diyen Adalı, "Borçlar bizi ürkütmedi, ürkütmez de. Takımın hangi noktaya ihtiyacı varsa biz o transferi yaparız. Para yoksa da cebimizden koyarız" diye konuştu. TFF ile ön yargısız bir ilişki kuracaklarını söyleyen Adalı, "Federasyon başkanıyla da ilişkileri iyi götürmeye çalışacağız. Beşiktaş'ın en ufak hakkının yenmesine de müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.