Aboubakar’ın süresi doluyor

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın ayrıldıktan sonra söylediği iddialar ve son yaşananların ardından Vincent Aboubakar'a bir karar vermesi için ayrılan sürenin sonuna gelindi. Milli aranın ardından net kararını vermesi beklenen Kamerunlu forvete Brezilya takımlarından Internacional de talip oldu.

VALENCİA'NIN YANINA GİDİYOR

Brezilya basınında yer alan habere göre, Enner Valencia'nın yanına ikinci bir forvet arayan Internacional, Aboubakar'ı kadrosuna katmak için girişimlere başlamaya hazırlanıyor. Haberde tecrübeli futbolcunun daha önce Fenerbahçe forması giyen Valencia ile birlikte iyi bir ikili olacağı belirtildi. Siyah-beyazlı taraftarlar tarafından oldukça sevilen Aboubakar bu sezon 18 maçta 11 gol kaydederken, 3 de asist yaptı. Kamerunlu yıldızın transferi gerçekleşirse Beşiktaş'ın 7 milyon Avro civarında bir bonservisi kasasına koyması bekleniyor.