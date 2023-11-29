Beşiktaş’tan Isco bombası

Beşiktaş'ta oyuncuların sık sık sakatlık yaşanması ve beklenen performansın bir türlü gösterilmemesinin ardından gözler transfere çevrildi. 3 Aralık'ta gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylarından Hasan Arat ve Serdar Adalı teknik direktör Rıza Çalımbay'a desteklerini açıklarken, deneyimli çalıştırıcı Ocak ayında takıma yapılacak takviyeler için çalışmaları başlattı. Kartal, devre arasında Real Madrid'in eski yıldızı Isco'yu kadrosuna katmak istiyor. Madrid'den ayrıldıktan sonra futbola bir süre ara veren İspnyol 10 numara, Real Betis ile anlaştıktan sonra yeniden yükselişe geçti. Performansıyla adından söz ettiren Isco, Çalımbay'ın transfer listesine girdi. Seçimin ardından göreve gelecek yeni başkana listeyi verecek olan Rıza Çalımbay, Isco'ya öncelik verilmesini isteyecek. Transferin taraftarı da ateşleyeceğini düşünen tecrübeli hoca piyasa değeri 8 milyon Euro olan 31 yaşındaki oyuncu için şartların zorlanmasını istedi.

ARAT, EFSANELERİ TOPLUYOR

Beşiktaş'ta başkan adaylarından Hasan Arat, seçilmesi halinde Samet Aybaba'nın Futbol Takımları Genel Koordinatörü olarak görev yapacağını açıkladı. Arat, Feyyaz Uçar'ın ise futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi olacağını söyledi. Arat düzenlediği basın toplantısında "Sporu spordan gelenler yönetecek. Oluşturacağımız iskeletin Beşiktaş'taki lideri Samet Aybaba olacak. Altyapı, kadın futbolu, A takım hepsinin anahtarı Samet Aybaba'da olacak." dedi.