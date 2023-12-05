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Haberler Beşiktaş Başkan Erdoğan'dan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a tebrik telgrafı

Başkan Erdoğan'dan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a tebrik telgrafı

Beşiktaş'ta 35. başkan Hasan Arat oldu. Mazbatasını alan Arat görevine resmen başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, siyah-beyazlı kulübün yeni başkanını tebrik etti.

HABER MERKEZİ
Başkan Erdoğan’dan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’a tebrik telgrafı

Beşiktaş'ta 35. başkan Hasan Arat oldu. Mazbatasını alan Arat görevine resmen başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, siyah-beyazlı kulübün yeni başkanını tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik relgrafı, Beşiktaş Kulübü resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN TEBRİK MESAJI:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Başkanımız Sayın Hasan Arat'a Tebrik Telgrafı

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kulübümüzün 3 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Beşiktaşımızın 35. Başkanı seçilen Başkanımız Sayın Hasan Arat'a tebrik telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, tebrik telgrafında şu ifadelere yer verdi:

"Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığına seçilmeniz dolayısıyla tebrik eder, size ve yönetim kurulu üyelerinize başarılar dilerim"

Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

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