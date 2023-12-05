Başkan Erdoğan’dan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’a tebrik telgrafı

Beşiktaş'ta 35. başkan Hasan Arat oldu. Mazbatasını alan Arat görevine resmen başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, siyah-beyazlı kulübün yeni başkanını tebrik etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik relgrafı, Beşiktaş Kulübü resmi sosyal medya hesabından paylaşıldı.
İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN TEBRİK MESAJI:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Başkanımız Sayın Hasan Arat'a Tebrik Telgrafı
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kulübümüzün 3 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Beşiktaşımızın 35. Başkanı seçilen Başkanımız Sayın Hasan Arat'a tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanımız Erdoğan, tebrik telgrafında şu ifadelere yer verdi:
"Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığına seçilmeniz dolayısıyla tebrik eder, size ve yönetim kurulu üyelerinize başarılar dilerim"
Recep Tayyip Erdoğan
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı