Kara Kartal atağa kalktı

Beşiktaş'ta önceki gün mazbatasını alarak göreve resmi olarak başlayan yeni başkanı Hasan Arat ve ekibi transfer çalışmalarına hızlı bir giriş yaptı. Siyahbeyazlılar, altyapıda gelecek vadeden 18 yaşındaki orta saha Abdülmecid Dönmez ve Şahin Kalınsazlıoğlu ile 3 yıllık sözleşme imzalarken yıldız isimleri de mercek altına aldı.Takımın kötü gidişine 'dur' demek ve üst sıraları zorlamak için ocak ayında transfere yönelecek olan Kartal'a Portekiz Ligi'nde Benfica forması giyen 25 yaşındaki stoper Joao Victor önerilirken, siyah-beyazlıların hedefindeki asıl yıldız isim eski oyuncusu Anderson Talisca oldu.

YÖNETİM KESENİN AĞZINI AÇACAK

Beşiktaş, bu sezon pek forma şansı bulamayan Victor için süre isterken, başkan Hasan Arat, Talisca için dostluk bağlarının çok kuvvetli olduğu Al-Nassr'lı yöneticiler ile temas kurdu. Al Nassr'ın Talisca'nın bölgesine bir hamle yapması halinde Sambacı'yı göndermeye yeşil ışık yakabileceği konuşulurken, Kartal'ın Brezilyalı yıldız için kesenin ağzını açması gerekecek. Yönetim hem taraftarı mutlu etmesi hem de hücumdaki sorunu çözebileceği düşünesiyle bu transferi çok istiyor.