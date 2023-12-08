En kritik derbi

Süper Lig'in 15. haftası yarın çok kritik bir derbi mücadelesine sahne olacak. Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ile Fenerbahçe saat 19.00'da siyah-beyazlıların sahasında karşılaşacak. Önemli müsabaka iki takım için de kader karşılaşması olacak. Yeni başkanı ile ilk maçına çıkacak olan siyah-beyazlılarda hedef mutlak galibiyet. Ligde oynadığı son 3 maçta mağlup olmayan Kartal, bu gidişatı lider sarı-lacivertliler karşısında da sürdürerek 11 puanlık farkı azaltıp zirve yarışının içinde kalmak ve şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor. Koltuğunu Galatasaray'a kaptırmak istemeyen Fenerbahçe de 3 puan dışında bir şey düşünmüyor. Siyah-beyazlı takım, 11 Nisan 2016'da Bursaspor maçıyla hizmete giren yeni stadında ligde Fenerbahçe'ye karşı yenilgi yüzü görmedi. İki takım 8 defa karşılaşırken Beşiktaş söz konusu müsabakalarda 3 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Kanarya bu kötü seriyi Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadelede sonlandırmak istiyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile bugüne kadar ligde 7 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakaların 3'ünden Kartal'ın ekipleri, 2'sinden de Çalımbay'ın takımları galip ayrıldı.

BEŞİKTAŞ'TA ÖNEMLİ İSİMLER YOK

Beşiktaş'ta 3 futbolcu derbide forma giyemeyecek. Tedavileri devam eden Arthur Masuaku, Valentin Rosier ve Milot Rashica Fenerbahçe maçının kadrosunda yer almayacak. Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle sağ dizinde gerilme ve kemik ödemi tespit edilen Omar Colley'in ise tedavisine başlandığı aktarıldı. Gambiyalı stoperin derbide forma giyip giymeyeceğine maç günü karar verileceği bildirildi. Fenerbahçe'de ise Becao yok, Djiku'nun durumu ise belirsiz. Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş'a karşı oynadığı 7 maçla derbinin en deneyimli ismi olacak.

TÜM GÖZLER ABOUBAKAR'DA

Oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinde gözler iki takımın golcülerinin üzerinde olacak. Ev sahibi Beşiktaş'ta Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar ligde 4, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 7 olmak üzere toplam 11 gole imza attı. Kartal'da Cenk Tosun ve Alex Oxlade- Chamberlain de 3'er gole imza atarken Kartal'ın ileri uçtaki kozları oldular.

EN BÜYÜK KOZU EDIN DZEKO

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli oyuncusu Edin Dzeko takımının en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor. Dzeko bu sezon 11'i ligde olmak üzere, toplam 13 kez fileleri havalandırdı. Boşnak yıldız gol krallığında Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ile birlikte zirvede bulunuyor. Dzeko'nun dışında takımda ayrıca Sebastian Szymanski 7, İrfan Can Kahveci ve Dusan Tadic de 6'şar kez gol sevinci yaşadı.