Kartal tepetaklak

TRENDYOL Süper Lig'in 15. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Beşiktaş, şampiyonluk yarışının uzağında kaldı. Tüpraş Stadı'nda oynanan derbide Fenerbahçe karşısında 4 yıl sonra mağlup olan siyah-beyazlı takım, 2023-2024 sezonunda hayal kırıklığı yaşatıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. hafta maçlarının ardından gruptan elenen Beşiktaş, Süper Lig'de de umduğunu bulamıyor. 2023-2024 sezonuna Şenol Güneş yönetiminde başlayan "Kara Kartal" yaklaşık 5 aylık süreçte teknik direktör değişimlerinin yanı sıra yönetimde de sıkıntılar yaşadı.

YENİ YÖNETİMİN İŞİ ZOR

Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay ile de istikrarı bir türlü yakalayamayan Beşiktaş, Süper Lig'de 40'ar puanı bulunan lider Fenerbahçe ve ikinci sıradaki G.Saray'ın 14 puan gerisinde kalarak henüz ilk yarı tamamlanmadan şampiyonluk luk umutlarını oldukça azalttı. Siyah-beyazlı kulüpte Hasan Arat başkanlığındaki yeni yönetimi zor günler bekliyor. Futbolu eski oyuncuları Feyyaz Uçar ile Samet Aybaba'ya emanet eden Başkan Arat, ilk maçında hayal kırıklığı yaşadı. Sakatlık problemlerinin devam etmesi ve Afrika Kupası'nda milli takımlara gidecek oyuncu sayısının fazla olması nedeniyle yönetimin futbol takımını ayağa kaldırmak için yoğun bir mesai harcaması gerekecek.