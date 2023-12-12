Beşiktaş’ta deprem

Beşiktaş'ta sular bir türlü durulmuyor. Bu sezonki üçüncü hocasıyla çalışan, geçtiğimiz hafta başkan değişikliğine giden, lig ve Avrupa'da ise erkenden yarışa havlu atan siyah-beyazlılar, bu kez de kadro dışı kararıyla gündem oldu. İstanbul temsilcinden yapılan açıklamada Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır" denildi.

Kulüpten kadro dışı kararıyla ilgili yapılan açıklamada yer alan 'takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle' ifadesi, özellikle son dönemde bazı yabancı futbolcuların takım içinde gruplaşmaya neden olduğu şeklindeki haberleri adeta doğruladı.

İDDİALAR DOĞRULANDI

Kadro dışı bırakılan bu futbolcuların takım içinde ayrı bir grup olarak hareket ettiği ve Beşiktaş'ın son dönemdeki kötü performansında bu 5 futbolcunun tavır ve hareketlerinin etkiliği olduğu belirtiliyor. Kadro dışı kalan futbolculardan Vincent Aboubakar bu sezon forma giydiği 22 karşılaşmada 11 gol ve 3 asist kaydetti.

Fransız yıldız Valentin Rosier 22 maça çıktı ve 2 asist ile oynadı. Sezon başında Lens'ten 4.037.500 Euro'ya transfer edilen Jean Onana 10 maç 1 asist; yıllık 3.5 milyon Euro maaş alan Eric Bailly 8 maç; Rachid Ghezzal ise çıktığı 12 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans ortaya koydu.

KARA KARTAL'IN İLK HEDEFİ YUSUF SARI

BEŞİKTAŞ'TA yeni yönetim 5 oyuncuyu süresiz kadro dışı bırakırken, bir yandan da transfer çalışmalarını yürütüyor. Siyah-beyazlıların gündemindeki ilk ismin ise Adana Demirspor formasıyla A Milli Takım'a kadar yükselen Yusuf Sarı olduğu iddia edildi. İki kulüp arasındaki görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.