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Haberler Beşiktaş Kartal’ın veda maçı

Kartal’ın veda maçı

HABER MERKEZİ
Kartal’ın veda maçı
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruptan çıkma ihtimali bulunmayan Beşiktaş, D Grubu'nda bugün İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki karşılaşma TSİ 23.00'te Letzigrund Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan hakem Pawel Raczkowski yönetecek. Grubun ilk haftasında Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak 1 puan alabilen Beşiktaş'ın grupta galibiyeti bulunmuyor. Geride kalan 5 haftada 4 yenilgi ve 1 beraberlik alan siyah beyazlı ekip, son sırada yer alıyor. Bu arada siyahbeyazlı kulüp yaptığı açıklamada sakatlıkları bulunan Mert Günok, Omar Colley, Gedson Fernandes, Ante Rebic, Arthur Masuaku, Milot Rashica ve Yakup Arda Kılıç'ın forma giyemeyeceğini belirtti.
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