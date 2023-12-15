Kartal’dan Youcef hamlesi

TRENDYOL Süper Lig ve Avrupa'da zor zamanlar geçiren Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan 5 oyuncudan biri olan Valentin Rosier'nin devre arası takımdan gönderilmesi bekleniyor.

FİLİSTİN'E DESTEK VERDİ

FORMSUZLUĞU ve disiplinsiz tavırları nedeniyle yeni yönetimin kadroda düşünmediği futbolcunun yerine ise Filistin'e destek verdiği için Nice'te kadro dışı bırakılan Youcef Atal düşünülüyor.

ÜLKESİYLE KUPA KAZANDI

İSRAİL'İN Filistin'e yaptığı soykırım devam ederken tecrübeli futbolcu Atal'ın sosyal medyadan Filistin'i destekleyici paylaşımı sonrası takımdan gönderilmişti. Fransız temsilcisi Nice'e 2018 yazında Belçika ekibi KV Kortrijk'ten katılan yıldız savunmacı, kulüp formasıyla çıktığı 115 müsabakada 12 gol ve sekiz asist kaydederken, Cezayir'in 2019 Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan kadrosunda da yer aldı. Oyuncunun menajerinin Türkiye'ye geldiği öğrenilirken, transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

HASAN ARAT'TAN TRANSFERE VETO

VİNCENT Aboubakar'ı kadro dışı bırakan ve devre arasında takımdan göndermeyi amaçlayan Beşiktaş, yeni forvet için arayışlara başladı. Siyah-beyazlıların gündemine yıldız futbolcunun adı düştü. Menajerler tarafından Kara Kartal'a önerilen golcü oyuncuyu ise Hasan Arat veto etti. Arat'ın "Beşiktaş'ı bırakıp giden adamla işimiz olmaz. Onu geri almam" dediği belirtildi.