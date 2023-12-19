10 günlük revize!

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi döneminde yapılan özel bir sözleşmeyle göreve gelen Rıza Çalımbay'ın takımda kalıp kalmayacağı konusu 'şimdilik' çözüme kavuştu. Beşiktaş'ın yeni yönetimi, Ahmet Nur Çebi döneminden kalan Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlük sözleşmesini revize etti. Ahmet Nur Çebi döneminde Rıza Çalımbay ile koşullu bir sözleşme imzalanmıştı. Bu koşul, yeni yönetime göreve geldikten sonra 15 gün içerisinde Çalımbay ile yolları tazminatsız olarak ayırma hakkı veriyordu. 15 gün içerisinde fesih olmazsa Çalımbay'ın sözleşmesi sezon sonuna kadar uzuyordu. Yeni başkan Hasan Arat ve futbolun başındaki Samet Aybaba ile Feyyaz Uçar, bu sözleşmeyi revize etti. Buna göre Çalımbay ile yola bir süre daha devam etme kararı verildi ancak fesih hakkı 27 Aralık'a uzatıldı.

ARAYIŞLAR DEVAM EDİYOR

Beşiktaş yönetiminin bu süreçte yabancı teknik adam arayışlarının devam ettiği, bir boşluk oluşmaması adına Rıza Çalımbay ile geçici bir süre daha yola devam etme kararı verildiği öğrenildi.