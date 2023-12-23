Çalımbay acı konuştu

Beşiktaş'la yolları resmen ayrılan teknik direktör Rıza Çalımbay zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'a güvenerek iki maçlık daha kontrat imzaladığını söyleyen Çalımbay, fesih görüşmesine gelmeyen ikiliye kırgınlığını dile getirdi. Konferans Ligi'nde karşılaştıkları Lugano maçına giderken avukatına fesih kağıdı gönderdiklerini belirten Çalımbay, "Lugano maçına giderken, avukatıma 'İmza atmazsanız, sözleşmeyi feshedeceğiz' diye kağıt gönderdiler. Çok üzüldüm çünkü ben maçtayken böyle bir durum yaşadım" diye konuştu.

"BANA BİLGİ VERİLMEDİ"

Çalımbay sözlerini şöyle sürdürdü: "5 oyuncunun kadro dışı kalması konusunda Samet ağabey (Aybaba) "Biz 5 futbolcuyu kadro dışı bıraktık" dedi. "Biz" dedi, yani ben yoktum bu işte. Bana bilgi verilmedi. Çebi'nin yaptığı sözleşme Haziran 2024'e kadardı ama 'yeni gelen yönetim 15 gün içinde feshedebilir' maddesi vardı. Ben bu maddeyi sonradan öğrendim" dedi. Çalımbay, Alanya maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle de kaleci Mert'ten özür diledi.