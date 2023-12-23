Kara Kartal’da aday bolluğu

Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin uzağında kalan ve son maçında Alanyaspor'a kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay'ın görevden ayrılmasının ardından tam bir aday bolluğu yaşanıyor. Siyah-beyazlı yönetimin listesinde tek yerli teknik adam olarak ise Sergen Yalçın göze çarpıyor. Daha önce Beşiktaş'ı Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştıran 51 yaşındaki Yalçın'ı siyah-beyazlı taraftarlar da çok istiyor.Bu gelişmeler yaşanırken, dün ortaya flaş bir iddia atıldı. Kartal'ın son olarak 2 yıl önce Manchester United'ı çalıştıran Ole Gunnar Solskjaer ile görüştüğü öğrenildi. Beşiktaş'ın 1.5 yıllık sözleşme teklif ettiği ifade edilirken, Norveçli hocanın diğer adaylara göre bir adım önde olduğu iddia edildi.

YÖNETİM ACELECİ DAVRANMIYOR

Yalçın'ın yanı sıra bir dönem yine Beşiktaş'ta başarılı işlere imza atan Hırvat teknik adam Slaven Bilic de Arat ve ekibinin listesinde yer alıyor. Şu an Al Fateh takımında çalışan Bilic'in yanı sıra Fabio Cannavaro, Jorge Sampaoli, Ruud van Nistelrooy, Stanislav Cherchesov, Bruno Genesio ve Al-Jazira ekibini çalıştıran Frank de Boer da adaylar arasında. Hafta sonu oynanacak maçların ardından devre arasına girilecek olması nedeniyle yönetim, teknik adam seçiminde aceleci davranmak istemiyor.