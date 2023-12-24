Breitenreiter ön plana çıktı

TEKNİK direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırmasının ardından birçok isimle temasa geçen Beşiktaş için bir iddia da İngiltere'den geldi. Sky Sport'un haberine göre Beşiktaş yönetimi, Alman çalıştırıcı Andre Breitenreiter'e teklifini iletti ve görüşmelerin iyi gittiği belirtildi. Kosova Milli Takımı, Hamburg ve Köln'den de teklif alan başarılı çalıştırıcı Beşiktaş'a gelmeyi çok istiyor. 2011'de teknik direktörlük kariyerine başlayan Breitenreiter, ilk olarak futbolu bıraktığı Halvelse takımını çalıştırdı. Buradan sırasıyla Paderborn, Schalke, Hannover ve Zürih'in başına geçen 50 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak Hoffenheim'ı yönetti. Hoffenheim ile 22 maça çıkabilen Breitenreiter, 1.14 puan ortalaması tutturmuştu. Alman antrenör yaklaşık 6 aydır boşta. Yabancı isimle yola devam etmek isteyen yönetim kurulunda Sergen Yalçın isminin de daha güçlü zikredilmeye başlandığı öğrenildi.

SOLSKJAER'E DE TEKLİF GÖNDERİLDİ

Öte yandan siyah-beyazlıların Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'e de 1,5 yıllık teklifte bulunduğu öğrenildi. 50 yaşındaki çalıştırıcının Beşiktaş'a, "Beşiktaş Kulübü'ne etkileyici teklifleri için teşekkür ederim. Öncelikle benden istenileni bilmem gerekiyor. Bana bir proje mi sunulacak yoksa kısa vadeli çözüm mü aranıyor? Ben bir proje kapsamında değerlendirme yaparım. Bu konuları netleştirdikten sonra kararımı vereceğim" yanıtını verdiği kaydedildi.

TURAN, GÜNEŞ'TEN İYİ"

DAHA önce Türkiye'de Kasımpaşa, Beşiktaş, Galatasaray ve Eyüpspor formalarını terletmiş olan Hollandalı futbolcu Ryan Babel, çarpıcı açıklamalarda bulunurken "Çalıştığım en iyi teknik direktör kim?" sorusuna verdiği cevapla da gündem oldu. Derbiyi Galatasaray'ın kazanmasını istediğini belirten Hollandalı oyuncu Ferdi ve Boey arasında da tercih yaptı. Babel, "Sacha Boey çok iyi bir oyuncu ama Ferdi yetenek olarak Boey'den çok daha yetenekli" dedi. "Çalıştığın en iyi antrenör kimdi?" sorusuna Fatih Terim cevabını veren Babel, ikinci sıraya ise Arda Turan'ı koydu. Beşiktaş'ta şampiyonluklar yaşadığı deneyimli çalıştırıcı Şenol Güneş'i 3. sırada söyleyen Babel'in cevabı sosyal medyada gündem oldu.