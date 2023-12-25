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Haberler Beşiktaş Kartal Hatay önünde

Kartal Hatay önünde

Süper Lig’de zirvenin uzağında kalan Beşiktaş, bugün 20.00’de Güney ekibiyle gurbette oynuyor.

HABER MERKEZİ
Kartal Hatay önünde

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında bugün Atakaş Hatayspor'la Mersin'de karşı karşıya gelecek. Mersin Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarlarında hayal kırıklığına sebep olan Beşiktaş ligde son maçında Corendon Alanyaspor'a 3-1 yenildi. Geride kalan 16 haftada 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı ekip, 26 puanla 5. sırada yer alıyor. Alanyaspor yenilgisinin ardından teknik direktör Rıza Çalımbay'la yollarını ayıran Beşiktaş'ta altyapı antrenörlerinden Serdar Topraktepe siyah-beyazlı takımın başında sahaya çıkacak. Bu sezon Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'la çalışan siyah-beyazlı ekipte Serdar Topraktepe kulübede görev yapan 4. teknik adam olacak.

TAKIMDA 5 EKSİK VAR

Beşiktaş'ta Necip Uysal, Umut Meraş, Gökhan İnler, Alex- Oxlade Chamberlain ve Tayyip Talha Sanuç maç kadrosuna kadroya alınmadı. Chamberlain, son Alanyaspor maçında sakatlanarak sezonu kapatmıştı. Diğer oyuncuların da tedavileri sürüyor.

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