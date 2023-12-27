Ya Sergen ya Genesio

Bu sezon 3 teknik direktörden istediği verimi alamayan ve yollarını ayıran Beşiktaş'ta, yeni yönetim 4. teknik direktör için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Hasan Arat'ın bizzat yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafeler kaydedilirken, aday sayısı da şu an için 2'ye düştü. Bu isimler ise Bruno Genesio ve Sergen Yalçın.

UÇAR, GÖRÜŞMEYİ SÖYLEDİ

Bruno Genesio ile Fransa'da bir görüşme gerçekleştiren başkan Arat, mali konularda büyük oranda anlaşma sağlarken, sözleşme süresi ve takıma yapılacak transfer planlamalarının konuşulduğu bilgisine ulaşıldı. Siyah beyazlıların listesindeki ikinci en kuvvetli aday ise takımı 2021'de şampiyon yapan Sergen Yalçın. Futboldan Sorumlu Yönetici Feyyaz Uçar, Sergen Yalçın'ın adaylar arasında olduğunu ilan etti. Uçar, "Genesio ile görüşme gerçekleştirildi, Sergen Yalçın ile de kısa sürede bir araya geleceğiz ve sonrasında yönetim kurulunda değerlendirmemizi yapıp ona göre karar vereceğiz"dedi.

YUSUF SARI TAMAM GİBİ

Beşiktaş'ın Adana Demirspor'daki etkili oyunuyla milli takıma yükselen Adana Demirsporlu Yusuf Sarı transferinde sona geldiği öğrenildi. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan 25 yaşındaki golcü futbolcunun transfer için Akdeniz ekibi ile 2.5 milyon Euro civarında el sıkışıldığı öne sürüldü. Adana Demirspor'da 52 maçta görev alan Yusuf, 9 gol 13 asistlik katkı sundu.