Kartal’dan stoper atağı

Kadroda ciddi bir yapılanma sürecine girecek olan Beşiktaş'ta bir yandan teknik adam çalışmaları sürerken bir yandan transfere ağırlık verilmiş durumda. Futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba transferle yakından ilgilenirken savunma hattı için önemli bir isimle görüşüldüğü ortaya çıktı. Beşiktaş, ara transferde en büyük operasyonu stoper hattında yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda kadro dışı kalan Eric Bailly ve Amartey'i elinden çıkarmayı amaçlayan Siyah-Beyazlılar, savunmada Omar Colley'in partneri olacak bir isim almak için girişimlere başladı.

ÖNEMLİ EKİPLERDE OYNADI

Kara Kartal, Sırbistan devi Kızılyıldız'ın kaptanı Aleksandar Dragovic için çalışmalarda bulunuyor. Bir süre önce Samet Aybaba'nın bizzat gidip izlediği 1,86'lık sağ stoper için yoğun mesai harcanıyor. Sırp asıllı Avusturyalı futbolcu, bu ülkenin milli takımında 100 kez forma giydi. Deneyimli stoper; Austria, Basel, Dinamo Kiev, Bayer Leverkusen ve Leicester City gibi önemli takımlarda oynadıktan sonra Temmuz 2021'de Kızılyıldız'a geçmişti. Başarılı bir stoper olan Dragovic'in piyasa değerinin 4 milyon Euro civarında. olduğu gelen haberler arasında.