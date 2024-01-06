Kara kartal evinde kayıp

Trendyol Süper Lig'in 18'inci haftasında Beşiktaş evinde Kasımpaşa'ya kaybetti. 18'de sol kanatta topla buluşan Semih'in rakibinden sıyrılıp çektiği şut kalecide kaldı. 34'te Gökhan'ın sert şutunu Mert son anda kornere gönderdi. Kullanılan kornerde Aytaç'ın kafa vuruşunu da Mert kurtardı. 41'de Salih'in kısa pasında araya giren Hajradinovic, topu Da Costa'ya verdi. Rakibinden sıyrılan Da Costa'nın köşeye şık vuruşu ağlara gitti: 0-1. 45+2'de Rashica'nın yerden ortasında arka direkte Semih'in kayarak yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.

GOLLER ARKA ARKAYA GELDİ

Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ikinci yarıda Necip'in sakatlanması savunmada dengeyi bozdu. 80'de rakibinden çok iyi sıyrılan Aytaç'ın pasında Gomis soldan ortayı açtı, Da Costa kafayla skoru 1-2 yaptı. Bu golden 3 dakika sonra Winck'in getirdiği topta ceza sahası içinde Fall'ın pasında Da Costa topu bir kez daha filelerle buluşturdu. Maç bu skorla bitti.

EMRECAN DOĞUM GÜNÜNDE FORMAYI KAPTI

Siyah-beyazlılarda teknik sorumlu Serdar Topraktepe, gerek Afrika Uluslar Kupası gerek sakatlıklar gerekse de kadro dışı kararlarından dolayı ilk 11'de 2005 doğumlu Semih Kılıçsoy ve 2004 doğumlu Emrecan Terzi'ye de yer verdi. Genç oyunculardan Emrecan, doğum gününde ligde ilk kez Beşiktaş formasını giymiş oldu. 20 yaşındaki oyuncu, Konferans Ligi'nde deplasmanda 2-0 kazanılan Lugano maçında da 90 dakika oynamış ve 1 gol atmıştı.

TAYYİP TALHA İLK KEZ OYNADI

Beşiktaş'ın 24 yaşındaki savunmacısı Tayyip Talha Sanuç, bu sezon ilk kez siyahbeyazlı formayı giydi. Geçen yıl Nisan ayında oynanan Fenerbahçe derbisinde yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan 24 yaşındaki stoper, bu sezon ilk kez Alanyaspor maçının kadrosuna dahil edilmişti.

İLK 11'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ta Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe, son oynadıkları Hatayspor maçının 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı. Colley, Masuaku ve Amartey'in yerine Necip Uysal, Emrecan Terzi ve Gedson Fernandes 11'de şans buldu. Kadro dışı bırakılan Rachid Ghezzal da 3 maç aradan sonra kadroya döndü.