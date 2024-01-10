Beşiktaş Rize’ye patladı

Süper Lig'de geçen hafta Kasımpaşa karşısında ağır bir yenilgi alan Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'a patladı: 0-4. 4. dakikada gelişen Beşiktaş atağında ceza sahası dışında topla buluşan Rashica'nın sert vuruşu ile meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1. 28'de topla ceza sahası içine kadar giren Altin Zeqiri'nin vuruşu ile defanstan seken topu karşılayan Gaich'in şutu ile top filelerle buluştu. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Abdulkadir Bitigen, ofsayt gerekçesi ile golü iptal etti. 45'te Demir Ege Tıknaz'ın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Semih Kılıçsoy'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

GOLLER DEVAM ETTİ

47'de Rashica'nın şutunun ardından savunmadan seken topu ceza sahası içerisinde önünde bulan Semih Kılıçsoy'un şutu ile top filelerle buluştu: 0-3. 55'te Varesanovic'in vuruşu ile defanstan seken topu önünde bulan Jonjo Shelvey'in şutu ile meşin yuvarlak direkten döndü. 79'da topla ilerleyen Semih Kılıçsoy'un ceza sahası içinde yaptığı pas ile topla buluşan Cenk Tosun, meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarladı: 0-4. Maç 4-0 sona erdi.