Kara Kartal’da Santos dönemi

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Fernando Santos için Başkan Hasan Arat'ın da katılımıyla Tüpraş Stadı Moda Merkezi'nde imza töreni düzenlendi. Devasa bir kulübün parçası olmanın önemli olduğunu ifade eden Santos, "Takım halinde mücadele edebilmek önemli. Samet Aybaba ile telefonda birkaç kez konuştuk. Kendisiyle birlikte çalışacağız. Burada çok iyi işler yapmak ve başarılar kazanmak istiyorum. Süleyman Seba'nın kültürünü yaşatmak için çalışacağız" şeklinde konuştu.

''1 AY BOYUNCA KONUŞTUK"

Başkan Arat ise en iyi kararları alarak güvene ulaşacaklarını vurgulayarak, "Başarınız için elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Sizinle 1 ay projelerimizi konuştuk. Son 5 maçımızı izlediniz. Eksiklerimizi iyi analiz ettiniz. Teklifimizi kabul edip geldiniz. Teşekkür ederiz" dedi. Konuşmaların ardından Fernando Santos kendisini Beşiktaş'ın teknik direktörü yapan sözleşmeyi imzaladı.