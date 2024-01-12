Kara Kartal’da Musa iddiası

BEŞİKTAŞ'TA Fernando Santos'un takımın başına getirilmesinin ardından transfer iddiaları da hız kesmiyor. Portekizli teknik adamın daha önce görev yaptığı Benfica'nın 25 yaşındaki forveti Petar Musa'yı istediği öne sürüldü. Portekiz basınında çıkan haberlere göre, Petar Musa'nın Benfica'daki geleceği net değil. Oyuncuyu isteyen çok çok sayıda takım olduğu bu takımlar arasında Beşiktaş'ın da bulunduğu iddia edildi. Portekiz'den Record da Roma'da kiralık oynayan ve bonservisi PSG'de olan Renato Sanches'in, Beşiktaş ile anlaşmaya yakın olduğunu yazdı.