Kartal’a rakip çıktı

Transfer döneminde kadrosunu yenileme planları yapan Beşiktaş, uzun süredir peşinde olduğu 26 yaşındaki Portekizli yıldız Renato Sanches ile ilgili temaslarını sürdürürken siyah-beyazlılara görüşmelerde rakip çıktı. İtalyan ekibi Roma'da kiralık olarak forma giyen bonservisi ise PSG'de bulunan oyuncu ile ilgili Yunanistan ekibi Olympiakos yakından ilgilendiği belirtildi. Beşiktaş futbolcuyu mutlaka kadrosuna katmak isterken Renato Sanches'in vereceği karar büyük merak konusu haline geldi. Renato Sanches, bu sezon Roma ile 9 maça çıkabildi. Portekizli orta saha 1 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. 26 yaşındaki futbolcu 2 mücadelede sarı kart gördü.

ANTE REBİC KALIYOR

Bu arada Beşiktaş'ta geleceği merak edilen isimlerden olan Ante Rebic ile ilgili karar verildi. Teknik direktör Fernando Santos'un performansından memnun olduğu Hırvat futbolcunun takımda kalmasını istediği öğrenildi. Santos'un ilk maçında Karagümrük karşısında 81'de oyuna aldığı Ante Rebic, uzatmalarda Gedson'a asist yaparken Eyüpspor ile oynanan kupa maçında ise 1 gol ve 1 asistle beğeni toplamıştı.

KARTAL'IN RAKİBİ PENDİKSPOR

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, bugün Pendikspor'a konuk olacak. Saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Kara Kartal ligde deplasmanda oynadığı son 4 müsabakayı kaybetmedi. Siyahbeyazlı takım, bu süreçte 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Rakip fileleri 9 kez havalandıran Kartal, kalesinde 3 gol gördü. Beşiktaş, dış sahada son mağlubiyetini 3 Kasım 2023 tarihinde Antalyaspor'a karşı 3-2'lik skorla aldı. Takımda Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar'ın yanı sıra sakatlıkları süren Alex-Oxlade Chamberlain ile Amir Hadziahmetovic bugün oynayamayacak.