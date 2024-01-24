Beşiktaş yine kayıp

Süper Lig'de geçen hafta Pendikspor'a farklı mağlup olan Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor'a diş geçiremedi: 0-0. 3. dakikada Svensson'un sağ kanattan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rashica'nın şutunu kaleci Magomedaliyev yatarak kontrol etti. 27'de sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Gedson, topu ceza sahasına ortaladı. Ön direkte iyi yükselen Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti. 34'te topla birlikte orta sahadan hareketlenen Rashica'nın ceza sahası içi sağ çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

SEMİH DİREĞE TAKILDI

51'de soldan Emrecan Terzi'nin ortasında penaltı noktasının sağında topu kontrol eden Tayfur Bingöl'ün müsait durumda vuruşunda top kalecide kaldı. 69'da Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sağdan Svensson'un pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Semih'in sağına çekerek şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti. 90'da soldan Rebic'in ortasında altı pasta Muleka'nın müsait durumda kafa vuruşunda top kaleye paralel auta gitti. Maç 0-0 sona erdi.

SANTOS'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Süper Lig'in 21. haftasında Pendikspor'a 4-0 mağlup oldukları mücadelede ilk 11'de görev verdiği oyunculardan Tayyip Talha ile Onur Bulut'u yedeğe çekti. Karşılaşma öncesi açıklanan ilk 11'de yer alan Umut Meraş ise ısınma esnasında sol üst ön adalesinde ağrı hissetmesi nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Santos, Adana Demirspor karşısında bu isimlerin yerine Necip, Svensson ve Serkan Emrecan Terzi'yi görevlendirdi.

SVENSSON İLK KEZ 11'DE

Beşiktaş'ın Norveçli oyuncusu Jonas Svensson, siyah-beyazlı formayla 11'deki ilk maçına eski takımı Yukatel Adana Demirspor karşısında çıktı. 30 yaşındaki sağ bek, sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor ile oynanan müsabakada 12 dakika forma giymişti. Svensson, siyah-beyazlıların ligde Karagümrük ve Pendikspor ile yaptığı maçlarda yedek kulübesinde yer almasına rağmen süre bulamamıştı.