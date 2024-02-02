Torres Kartal’a

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürerken Sevilla'nın 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için İspanyol kulübü ile pazarlıkların başladığı öğrenildi. Kontratı sezon sonunda bitecek olan Torres'i kadrosuna katarak orta alandaki boşluğu kapatmayı hedefleyen Kara Kartal temaslarını sıklaştırdı. Bu sezon 23 maçta 1284 dakika sahada kalan Torres, sadece 1 asist yapabildi. Tecrübeli oyuncu, kariyeri boyunca Atletico Madrid, Villarreal, Porto ve Sevilla formalarını terletti.

TRABZON SEYİRCİSİ ALINMAYACAK

Beşiktaş Kulübü, İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karara göre; Trabzonspor taraftarlarının pazar günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maçta yer alamayacağını açıkladı. Konuk ekip taraftarlarının yer alamayacağı 404, 405 ve 406 numaralı blokların Beşiktaş taraftarına satışa sunulduğu ifade edildi. Açıklamada, "Konuk takım taraftarlarının yer almayacağı 404, 405 ve 406 numaralı blokların biletleri taraftarlarımız için 650 TL'den satışa sunulmuştur. Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.